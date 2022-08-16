Война еще не закончилась: эксперты спрогнозировали, кого будут мобилизовывать дальше в Украине

Военное положение и общую мобилизацию в Украине, действовавшую до 23 августа, продлили еще на 90 дней, ведь война не закончилась, а враг все еще хочет забрать как можно больше наших территорий.

Верховная Рада 15 августа продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней (от 23 августа) – до 21 ноября. Сайт 24 канала разбирался, чего ждать дальше и кого будут призывать на войну следующими.

Актуально Кого отправляют на передовую и где раздают повестки: ответы на главное о мобилизации

Пока рано говорить об окончании войны и сворачивании мобилизации, даже несмотря на то, что украинская армия уже достаточно многочисленна. Так, по словам Министра обороны Алексея Резникова, в связи с мобилизацией задействовано до 700 тысяч военных Вооруженных Сил, Национальной гвардии – до 90 тысяч, пограничников – под 60 тысяч, Национальной полиции – 100 тысяч.

Что будет дальше

Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, отметили, что расширение мобилизации – логический шаг, когда речь идет об усилении интенсивности боевых действий или затяжной войне.

Тогда потребуется регулярная ротация, доукомплектование, поддержка правопорядка, формирование оперативных резервов. Однако, согласно заявлениям чиновников, такого развития событий, возможно, удастся избежать,

– отметили эксперты.

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, добавила, что загадывать что-то наперед трудно, учитывая, насколько быстро и непредсказуемо развиваются события на передовой.

Кого мобилизуют следующими

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных.

комплектование боевых воинских частей производится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных. Во время второй волны призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, а также военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, а также военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Третья волна – это офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

– это офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Четвертая волна – все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации (не имеют ограничений по возрасту, состоянию здоровья и т.п.).

Читайте Планируют приостанавливать выплаты ВПЛ: эксперты дали ответ

Какая волна продолжается сейчас

Виолетта Монастырская отметила, что условно говоря, с 15 марта этого года и по настоящее время на территории страны актуальна вторая волна мобилизации. Поэтому в дальнейшем в теории начнется третья волна мобилизации. Тогда будут призывать тех, кто окончил военную кафедру в вузах. То есть офицеров запаса.

Однако, как отметил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на своем брифинге, мобилизация одна, и все это время она проходила не волнами,

– отметила Монастырская.

Мобилизацию в Украине, вероятно, продлят / Фото из архива 24 канала

Эксперт напомнила, что по словам Романа Горбача, следующей волны мобилизации пока не предвидится. Впрочем, если она будет, то мобилизуют не только офицеров запаса.

Все будет зависеть от общего положения как на боевых порядках, так и от потребности в военнослужащих. Может быть, это будут офицеры, возможно, это будут сержанты, возможно, солдаты,

– подытожила Монастырская.

Обратите внимание – СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая работала по всей Украине: смотрите видео