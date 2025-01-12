Такое мнение 24 Каналу высказал боец с позывным "Артист", спецназовец подразделения "Артан" ГУР, профессиональный актер, отметив, что в начале полномасштабного он принял решение, что его обязанностью является защита своей страны. Тогда он и его собратья сами учились через видео.

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Кто нужен на фронте

По словам бойца, каждый человек должен сам решить стоит ли ему идти на фронт, или нет. Количество военных – это не качество.

Именно поэтому нужен отбор военных, а военная служба для мужчины должна быть его выбором, а потом обязанностью. Каждый должен понимать, куда он идет, какие могут быть последствия.

Закончатся мотивированные, обученные, с опытом и тогда просто не у кого будет перенять этот опыт, научиться хоть как-то выживать на войне. Они все равно пойдут, но им будет труднее, у них будет меньше шансов,

– заметил он.

"Артист" заметил, что женщины тоже имеют выбор, но, по его мнению, их нельзя отправлять в штурмы. От женщин действительно многое зависит на войне, например, они могут быть крутыми медиками.

"Однако я за то, чтобы мужчины не оставляли места женщинам на войне", – подчеркнул он.

Заметьте! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал мнение о том, что сейчас главной задачей Украины является уменьшение принудительно мобилизованных мужчин. Вместо этого стоит рассказывать о преимущества рекрутинга, когда каждый может выбрать желаемую специальность и даже подразделение.

Сам боец стал добровольцем 24 февраля 202 года. Проснулся, как и большинство украинцев, от взрывов, услышал авиацию. Он и его друг находились в то время в Житомирской области. Сразу сели в машину и поехали к семьям в столицу.

Я сразу определился, что если уже начинается полномасштабная война, мы все чувствовали, что она может начаться, то решение, которое я приму – это идти в военкомат и вступать в Вооруженные силы,

– отметил "Артист".

Он подчеркнул, что на тот момент он четко определился, что нужен на фронте, мыслей о побеге не было.

Военной подготовки у бойца тогда не было, только хорошая физическая форма и моральная подготовка.

Учились мы в процессе, учились по YouTube. Открывали его, смотрели как пользоваться NLAV, Javelin, РПГ. Это было перед Киевской областью буквально за несколько дней,

– добавил он.

К слову, Верховная Рада Украины приняла законопроект о базовой военной подготовке. Она начнется с 2025 года в высших учебных заведениях, а базовая военная служба продлится 3 месяца в военное время. Женщины также могут добровольно ее пройти.