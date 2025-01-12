Таку думку 24 Каналу висловив боєць із позивним "Артист", спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР, професійний актор, зауваживши, що на початку повномасштабного він прийняв рішення, що його обов'язком є захист своєї країни. Тоді він та його побратими самі навчались через відео.

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Хто потрібен на фронті

За словами бійця, кожен чоловік повинен сам вирішити чи варто йому йти на фронт, чи ні. Кількість військових – це не якість.

Саме тому потрібен відбір військових, а військова служба для чоловіка повинна бути його вибором, а потім обов'язком. Кожен повинен розуміти, куди він йде, які можуть бути наслідки.

Закінчаться вмотивовані, навчені, з досвідом і тоді просто не буде у кого перейняти цей досвід, навчитись хоч якось виживати на війні. Вони все одно підуть, але їм буде важче, у них буде менше шансів,

– зауважив він.

"Артист" зауважив, що жінки теж мають вибір, але, на його думку, їх не можна відправляти у штурми. Від жінок справді багато чого залежить на війні, наприклад, вони можуть бути крутими медиками.

"Однак я за те, щоб чоловіки не залишали місця жінкам на війні", – наголосив він.

Зауважте! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло висловив думку про те, що зараз найголовнішим завданням України є зменшення примусово мобілізованих чоловіків. Натомість варто розповідати про переваги рекрутингу, коли кожен може вибрати бажану спеціальність та навіть підрозділ.

Сам боєць став добровольцем 24 лютого 202 року. Прокинувся, як і більшість українців, від вибухів, почув авіацію. Він та його друг перебували в той час у Житомирській області. Одразу сіли в машину та поїхали до сімей у столицю.

Я відразу визначився, що якщо вже починається повномасштабна війна, ми всі відчували, що вона може початися, то рішення, яке я ухвалю – це йти до військкомату і вступати до Збройних сил,

– наголосив "Артист".

Він підкреслив, що на той момент він чітко визначився, що потрібен на фронті, думок про втечу не було.

Військової підготовки у бійця тоді не було, лише гарна фізична форма та моральна підготовка.

Вчились ми у процесі, вчились по YouTube. Відкривали його, дивилися як користуватися NLAV, Javelin, РПГ. Це було перед Київською областю буквально за кілька днів,

– додав він.

До слова, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку. Вона розпочнеться з 2025 року в вищих навчальних закладах, а базова військова служба триватиме 3 місяці у воєнний час. Жінки також можуть добровільно її пройти.