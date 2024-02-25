Сейчас вопросы призыва регулируются Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", а также постановлениями Кабинета министров Украины. Правительство не внесло изменений в законодательство, поэтому продолжают действовать действующие документы.
Важно От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Кого могут призвать в марте
В марте 2024 года будут подлежать призыву на службу:
- мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, без опыта или с опытом прохождения службы, которые считаются военнообязанными и были признаны годными по решению военно-врачебной комиссии;
- мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет с опытом прохождения военной службы в рядах ВСУ или других формированиях, если ВВК признала их годными к службе;
- мужчины, что были сняты с воинского учета, однако после прохождения ВВК их признали годными к прохождению службы.
Стоит отметить, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу, могут в ряды ВСУ только по собственному желанию. Впрочем, в новом законопроекте предельный возраст планируют снизить до 25 лет.
Что известно о новом законопроекте о мобилизации
- 7 февраля Верховная Рада поддержала новый законопроект о мобилизации в первом чтении. После этого его отправили на доработку. Подробнее о главных изменениях, которые предлагают в тексте законопроекта, можно узнать по ссылке.
- Правки к законопроекту принимались до 21 февраля 2024 года. По состоянию на утро 22 февраля глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что к законопроекту о мобилизации подали более 4000 поправок – 3776 поправок подали в электронном виде и еще примерно 500 поправок – вручную.
- Вынести законопроект на второе голосование смогут тогда, когда все правки будут обработаны. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, второе чтение может состояться 6 марта.