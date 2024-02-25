Наразі питання щодо призову регулюються Законом України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", а також постановами Кабінету міністрів України. Уряд не вніс змін до законодавства, тому продовжують діяти чинні документи.

Важливо Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Кого можуть призвати у березні

У березні 2024 року підлягатимуть призову на службу:

чоловіки віком від 27 до 60 років, без досвіду або ж з досвідом проходження служби, які вважаються військовозобов'язаними та були визнані придатними за рішенням військово лікарської комісії;

чоловіки, віком від 18 до 27 років з досвідом проходження військової служби в лавах ЗСУ чи інших формуваннях, якщо ВЛК визнала їх придатними до служби;

чоловіки, що були зняті з військового обліку, однак після проходження ВЛК їх визнали придатними до проходження служби.

Варто зазначити, що чоловіки віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, можуть до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Втім, у новому законопроєкті граничний вік планують знизити до 25 років.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію