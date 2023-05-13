Бизнес и другие органы могут забронировать до 50% военнообязанных работников, информирует 24 Канал. Они должны быть критически важными для функционирования предприятия или выполнения определенных задач.

Кстати говоря Новые правила бронирования от мобилизации: что будет с ФЛПами и можно ли выезжать за границу

Оформлявшиеся ранее бронирования будут действительны в течение года с даты выдачи. Ранее это разъяснял представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кого можно забронировать

Новый порядок определяет, кто подлежит бронированию от мобилизации:

Работники органов государственной власти, других госорганов, местного самоуправления, необходимые для военного положения учреждений.

работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;

работники предприятий, учреждений и организаций, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований;

сотрудники организаций, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.

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Как забронировать военнообязанных

Предприятия должны удовлетворять определенным условиям:

Сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает 1,5 миллиона евро. сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет не менее 32 миллионов евро в эквиваленте; нет задолженностей по ЕСВ; средняя зарплата работников не меньше средней зарплаты по региону; у предприятия есть резидентство в Действие.

Кстати, забронированные работники могут уезжать за границу, однако не все. Забронированные органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления во время военного положения лица могут выезжать за границу только на основании соответствующих решений о служебных командировках.