Порядок этих действий определяет постановление Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года. Именно оно предусматривает условия, при которых брони могут быть ликвидированы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Кто подпадает под бронь

Для начала следует отметить, что постановление правительства предусматривает бронирование работников:

органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Таких военнообязанных Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (соответствующее подразделение Центрального управления и/или региональный орган СБУ, соответствующее подразделение Службы внешней разведки) относит на специальный военный учет.

Какие военнообязанные могут потерять бронирования

Постановление Кабмина предусматривает, что военнообязанные могут потерять бронирование, если:

истек срок его действия;

предприятие, учреждение или организация завершило выполнять мобилизационное задание (заказ) или его отменили;

предприятие, учреждение или организация завершила производить товары, выполнять работу и оказывать услуги для обеспечения нужд Вооруженных Сил или других военных формирований;

предприятие, учреждение или организацию лишили статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Такое решение должен принять орган, ранее решивший критическую важность предприятия, учреждения или организации;

орган государственной власти либо другой государственный орган, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение либо компанию ликвидировали;

военнообязанного уволили из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации.

Следует отметить, если не истек срок действия бронирования, а произошло какое-то событие из вышеперечисленных, то решение об аннулировании отсрочки принимает Минэкономики. Это происходит на основании представления органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации.

Могут ли забронированные работники ехать за границу