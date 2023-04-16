Порядок цих дій визначає постанова Кабінету міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року. Саме вона передбачає умови, за яких бронь можуть ліквідувати, пише 24 Канал.

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Хто підпадає під бронь

Для початку варто зауважити, що постанова уряду передбачає бронювання працівників:

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

підприємств, в установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Таких військовозобов'язаних Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки) зараховує на спеціальний військовий облік.

Які військовозобов'язані можуть втратити бронювання

Постанова Кабміну передбачає, що військовозобов'язані можуть втратити бронювання, якщо:

закінчився строк його дії;

підприємство, установа чи організація завершила виконувати мобілізаційне завдання (замовлення) або його скасували;

підприємство, установа чи організація завершила виробляти товари, виконувати роботу і надавати послуги для забезпечення потреб Збройних Сил чи інших військових формувань;

підприємство, установу чи організацію позбавили статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Таке рішення має ухвалити орган, який раніше вирішив критичну важливість підприємства, установи чи організації;

орган державної влади чи інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установу чи організацію ліквідували;

військовозобов'язаного звільнили з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації.

Варто зазначити, якщо не закінчився термін дії бронювання, а відбулась якась подія з вищеперелічених, то рішення щодо анулювання відстрочки ухвалює Мінекономіки. Це відбувається на підставі подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації.

Чи можуть заброньовані працівники їхати за кордон