Бізнес та інші органи можуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, передає 24 Канал. Вони мають бути критично важливими для функціонування підприємства чи виконання певних завдань.

До речі Нові правила бронювання від мобілізації: що буде з ФОПами і чи можна виїжджати за кордон

Бронювання, які оформлювали раніше, будуть чинними впродовж року від дати видачі. Раніше це роз'яснював представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Кого можна забронювати

Новий порядок визначає, хто підлягає бронюванню від мобілізації:

Працівники органів державної влади, інших держорганів, місцевого самоврядування, необхідних для воєнного стану установ.

працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання;

працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

співробітники організацій, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

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Як забронювати військовозобов’язаних

Підприємства мають відповідати певним умовам:

Сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує 1,5 мільйона євро. сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить щонайменше 32 мільйони євро в еквіваленті; немає заборгованостей за ЄСВ; середня зарплата працівників не менша за середню зарплату по регіону; у підприємства є резидентство в Дія.City

До речі, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон, однак не всі. Заброньовані органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування на час воєнного стану особи можуть виїжджати за кордон тільки на підставі відповідних рішень про службові відрядження.