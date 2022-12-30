Путин поздравил с Новым годом иностранных лидеров: кто получил "приятные слова" от диктатора
Путин послал поздравление с Новым годом иностранным лидерам. Поскольку Россия после своего нападения на Украину оказалась в изоляции, список политиков существенно уменьшился.
Лидеров так называемых "недружественных стран" Путин не поздравлял. Вероятно, диктатор обиделся. Его спикер Дмитрий Песков объяснял, что с ними Путин не общается. Поздравления обнародовали на сайте Кремля. 24 канал.
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Кого приветствовал Путин
В общей сложности российский президент поздравил 22 лидера. В частности, так называемых "руководителей" Абхазии и Южной Осетии. В Европе поздравления от диктатора получил только президент Сербии Александр Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Среди других адресатов Путина:
- глава Китая Си Цзиньпин,
- премьер Индии Наренда Моди,
- президент Турции Реджеп Эрдоган,
- президент Сирии Башар Асад.
Интересно, что лидера КНДР Ким Чен Инна Путин не приветствовал, несмотря на очевидные схожие взгляды. Отдельно в Кремле рассказали, что Путин поздравил некоторых бывших лидеров иностранных государств:
- Сильвио Берлускони,
- Роберта Кочеряна,
- Нурсултана Назарбаева,
- Сержа Саргсяна,
- Герхард Шредер.
Путин хотел "новогодних подарков"
Накануне российский диктатор Владимир Путин показательно позвонил школьнице по оккупированной Запорожской области и попросил на Новый год "огурчиков".
Такую "плату" диктатор требовал за то, что выбрал открытку ребенка на Елке желаний. Пропагандисты цинично рассказывали, мол, мечта ребенка сбылась.