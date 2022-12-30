Путин поздравил с Новым годом иностранных лидеров: кто получил "приятные слова" от диктатора

Путин послал поздравление с Новым годом иностранным лидерам. Поскольку Россия после своего нападения на Украину оказалась в изоляции, список политиков существенно уменьшился.

Лидеров так называемых "недружественных стран" Путин не поздравлял. Вероятно, диктатор обиделся. Его спикер Дмитрий Песков объяснял, что с ними Путин не общается. Поздравления обнародовали на сайте Кремля. 24 канал.

Кстати говоря Путин подарил кольца лидерам стран СНГ: что это значит

Кого приветствовал Путин

В общей сложности российский президент поздравил 22 лидера. В частности, так называемых "руководителей" Абхазии и Южной Осетии. В Европе поздравления от диктатора получил только президент Сербии Александр Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Среди других адресатов Путина:

глава Китая Си Цзиньпин,

премьер Индии Наренда Моди,

президент Турции Реджеп Эрдоган,

президент Сирии Башар Асад.

Интересно, что лидера КНДР Ким Чен Инна Путин не приветствовал, несмотря на очевидные схожие взгляды. Отдельно в Кремле рассказали, что Путин поздравил некоторых бывших лидеров иностранных государств:

Сильвио Берлускони,

Роберта Кочеряна,

Нурсултана Назарбаева,

Сержа Саргсяна,

Герхард Шредер.

Путин хотел "новогодних подарков"

Накануне российский диктатор Владимир Путин показательно позвонил школьнице по оккупированной Запорожской области и попросил на Новый год "огурчиков".

Такую "плату" диктатор требовал за то, что выбрал открытку ребенка на Елке желаний. Пропагандисты цинично рассказывали, мол, мечта ребенка сбылась.