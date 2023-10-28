Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Отметим, что недавно в России провели тренировки по нанесению массированного ядерного удара якобы "в ответ".
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"Это элементы шантажа всего мира. Угроза глобальной ядерной войной. Мол, я (Владимир Путин - 24 Канал) псих, не трогайте меня. Вот это безумие постоянно демонстрируют Путин и его военные преступники. Уровень деградации и безумия увеличивается. Впрочем, россияне не самоубийцы ", – сказал Гудков.
Какие инструменты ядерного шантажа использует Путин: смотрите видео
Как далеко может зайти ядерный шантаж России
Будущее точно не может знать никто, поэтому можно предположить что угодно, кроме того, что Путин и остальные военные преступники добровольно согласятся лечь в могилу. Они не хотят глобальной катастрофы и не хотят умереть, поэтому будут балансировать на грани преступления.
Россияне совершают последовательный ядерный шантаж. Сначала тактическое ядерное оружие перетащили в Беларусь, потом сказали, что не будут соблюдать ядерные соглашения, а потом заявили о выходе из ключевого договора по ограничению ядерных испытаний.
Этому договору предшествовало то, что сумасшедшие люди сорвали на новой земле 58-мегатонную ядерную бомбу. Сейсмическая волна трижды обошла планету. Это была чудовищная катастрофа, в том числе экологическая, и после этого человечество приняло решение остановить это безумие – уничтожение собственной планеты,
– отметил российский оппозиционный политик.
Главная цель договора – введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.
ДВЗЯ подписали 187 стран и ратифицировали 178. Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали договор. При этом они соблюдают мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия с 1992 года.
По мнению Гудкова, Путин не применит ядерное оружие, но будет пугать мир всеми возможными методами. К примеру, выходом из контракта либо ядерными тренировками.
"Конечно, это ядерный шантаж. Они сошли с ума", – добавил российский оппозиционный политик.
Больше о ядерных испытаниях России
- 25 октября Владимиру Путину отчитались о тренировках по нанесению массового ядерного удара. По сценарию это происходило якобы "в ответ" на ядерный удар, нанесенный противником. В ходе тренировок состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.
- В ГУР МО отметили, что спектакль отработки "массированного ядерного удара" направлен на внутреннего пользователя и Запад. Впрочем, такая акция не повышает ставку, ведь ничего нового Россия не показала.
- Россияне испытывали межконтинентальные баллистические ракеты, которыми оккупанты угрожают США, а не Украине. По всей вероятности, этот шантаж может быть продолжен восстановлением ядерных испытаний.