Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Отметим, что недавно в России провели тренировки по нанесению массированного ядерного удара якобы "в ответ".

Обратите внимание Классический шантаж не работает: о чем свидетельствуют ядерные тренировки России

"Это элементы шантажа всего мира. Угроза глобальной ядерной войной. Мол, я (Владимир Путин - 24 Канал) псих, не трогайте меня. Вот это безумие постоянно демонстрируют Путин и его военные преступники. Уровень деградации и безумия увеличивается. Впрочем, россияне не самоубийцы ", – сказал Гудков.

Какие инструменты ядерного шантажа использует Путин: смотрите видео

Как далеко может зайти ядерный шантаж России

Будущее точно не может знать никто, поэтому можно предположить что угодно, кроме того, что Путин и остальные военные преступники добровольно согласятся лечь в могилу. Они не хотят глобальной катастрофы и не хотят умереть, поэтому будут балансировать на грани преступления.

Россияне совершают последовательный ядерный шантаж. Сначала тактическое ядерное оружие перетащили в Беларусь, потом сказали, что не будут соблюдать ядерные соглашения, а потом заявили о выходе из ключевого договора по ограничению ядерных испытаний.

Этому договору предшествовало то, что сумасшедшие люди сорвали на новой земле 58-мегатонную ядерную бомбу. Сейсмическая волна трижды обошла планету. Это была чудовищная катастрофа, в том числе экологическая, и после этого человечество приняло решение остановить это безумие – уничтожение собственной планеты,

– отметил российский оппозиционный политик.

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан 5 августа 1963 года в Москве. В 1996 году его расширили до безусловных рамок Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который, однако, не подписали или не ратифицировали некоторые ядерные государства и другие страны.



Главная цель договора – введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.



ДВЗЯ подписали 187 стран и ратифицировали 178. Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали договор. При этом они соблюдают мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия с 1992 года.

По мнению Гудкова, Путин не применит ядерное оружие, но будет пугать мир всеми возможными методами. К примеру, выходом из контракта либо ядерными тренировками.

"Конечно, это ядерный шантаж. Они сошли с ума", – добавил российский оппозиционный политик.

Больше о ядерных испытаниях России