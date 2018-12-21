Кого из кандидатов в президенты финансируют украинские олигархи: неожиданный список

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины финансируют украинские олигархи.

Об этом он заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

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"Виктор Пинчук никого не финансирует, Сергей Левочкин – Юрия Бойко. У Рината Ахметова, насколько я понимаю, Олег Ляшко у него давний проект, а так, пожалуй, будет помогать всем остальным поровну. Дмитрий Фирташ – Бойко. Виктор Медведчук – не знаю. Ходят слухи, что Юлия Тимошенко, но я в это не верю", – раскрыл подробности Коломойский.

Он также добавил, что сам болеет за Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского, Святослава Вакарчука и даже за Олега Ляшко.

"Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича Порошенко в первом туре", – подчеркнул олигарх.

Смотрите видео, какие СМИ принадлежат олигархам:

Напомним, некоторые СМИ считают, что Игорь Коломойский уже выбрал своего кандидата на пост президента, и им оказался Владимир Зеленский. Правда, во время выступления на сцене "Квартала 95" с юмористическим подтекстом все же прокомментировал вероятность своего баллотирования на самую высокую в Украине должность и финансовую поддержку со стороны Коломойского в частности.



По словам Зеленского, его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только олигарх Игорь Коломойский. Как отметил он, "если бы вы знали лично Коломойского, то поняли бы, что он стал Коломойским, не потому, что давал всем подряд 2,5 миллиона гривен (взнос, который нужно заплатить на специальный счет ЦИК, чтобы получить возможность участвовать в выборах президента – 24 канал), а совсем наоборот.