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      Кого з кандидатів у президенти фінансують українські олігархи: неочікуваний список

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      Кого з кандидатів у президенти фінансують олігархи
      Кого з кандидатів у президенти фінансують олігархи / 24 канал

      Олігарх Ігор Коломойський розповів, кого з кандидатів у президенти України фінансують українські олігархи та за кого вболіватиме на виборах-2019.

      Про це він заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

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      Віктор Пінчук нікого не фінансує, Сергій Льовочкін – Юрія Бойка. В Ріната Ахметова, наскільки я розумію, Олег Ляшко в нього давній проект, а так, мабуть, допомагатиме усім іншим порівну. Дмитро Фірташ – Бойка. Віктор Медведчук – не знаю. Ходять чутки, що Юлію Тимошенко, але я в це не вірю,
      – розкрив подробиці Коломойський.

      Він також додав, що сам вболіває за Юлію Тимошенко, Володимира Зеленського, Святослава Вакарчука і навіть за Олега Ляшка.

      "Я вболіваю за всіх, хто випередить Петра Олексійовича Порошенка у першому турі", – наголосив олігарх.

      Дивіться відео, які ЗМІ належать олігархам:

      Нагадаємо, деякі ЗМІ вважають, що Ігор Коломойський вже обрав свого кандидата на посаду президента, і ним виявився Володимир Зеленський. Щоправда, під час виступу на сцені "Кварталу 95" у дечому з гумористичним підтекстом все ж прокоментував імовірність свого балотування на найвищу в Україні посаду та фінансову підтримку з боку Коломойського зокрема.

      За словами Зеленського, його зачіпає, коли говорять, що гроші на участь у виборах йому може дати тільки олігарх Ігор Коломойський. Як зауважив він, "якби ви знали особисто Коломойського, то зрозуміли б, що той став Коломойським, не тому, що давав всім підряд 2,5 мільйона гривень (внесок, який слід заплатити на спеціальний рахунок ЦВК, аби мати можливість брати участь у виборах президента – 24 канал), а зовсім навпаки.

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Бізнес Гроші Юлія Тимошенко Юрій Бойко Олег Ляшко Рінат Ахметов Віктор Пінчук Сергій Льовочкін Ігор Коломойський Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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