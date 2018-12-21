Кого з кандидатів у президенти фінансують українські олігархи: неочікуваний список

Олігарх Ігор Коломойський розповів, кого з кандидатів у президенти України фінансують українські олігархи та за кого вболіватиме на виборах-2019.

Про це він заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Читайте також: Скільки людей будуть голосувати на виборах 2019: результати опитування

Віктор Пінчук нікого не фінансує, Сергій Льовочкін – Юрія Бойка. В Ріната Ахметова, наскільки я розумію, Олег Ляшко в нього давній проект, а так, мабуть, допомагатиме усім іншим порівну. Дмитро Фірташ – Бойка. Віктор Медведчук – не знаю. Ходять чутки, що Юлію Тимошенко, але я в це не вірю,

– розкрив подробиці Коломойський.

Він також додав, що сам вболіває за Юлію Тимошенко, Володимира Зеленського, Святослава Вакарчука і навіть за Олега Ляшка.

"Я вболіваю за всіх, хто випередить Петра Олексійовича Порошенка у першому турі", – наголосив олігарх.

Дивіться відео, які ЗМІ належать олігархам:

Нагадаємо, деякі ЗМІ вважають, що Ігор Коломойський вже обрав свого кандидата на посаду президента, і ним виявився Володимир Зеленський. Щоправда, під час виступу на сцені "Кварталу 95" у дечому з гумористичним підтекстом все ж прокоментував імовірність свого балотування на найвищу в Україні посаду та фінансову підтримку з боку Коломойського зокрема.



За словами Зеленського, його зачіпає, коли говорять, що гроші на участь у виборах йому може дати тільки олігарх Ігор Коломойський. Як зауважив він, "якби ви знали особисто Коломойського, то зрозуміли б, що той став Коломойським, не тому, що давав всім підряд 2,5 мільйона гривень (внесок, який слід заплатити на спеціальний рахунок ЦВК, аби мати можливість брати участь у виборах президента – 24 канал), а зовсім навпаки.