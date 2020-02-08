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      Кого украинцы считают дружелюбными народами: детали в цифрах

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      Россия на своих медийных каналах рассказывает об узурпации власти и отсутствии верховенства в Украине. А себя агрессор считает дружелюбной страной, которая стремится к благополучию и миру. Какие еще страны украинцы считают дружелюбными по отношению к себе, а какие – враждебно настроенными – читайте дальше.

      Безоговорочным лидером среди враждебно настроенных стран является Россия. Более 70% украинцев убеждены, что для РФ Украина – враг. А мысль о том, что Россия дружелюбно настроена к Украине разделяет лишь 6% граждан.

      Интересно! Сколько российских изданий незаконно ввезли в Украину: статистика за 2019 год

      На второй строчке враждебности – Венгрия. 12% считает, что венгры негативно настроены по отношению к Украине.

      угощина-україна
      12% считает, что венгры плохо относятся к Украине

      Более двух третей украинцев считают, что Польша дружелюбно относится к Украине.


      Сколько украинцев считают, что поляки дружелюбные

      Соединенные Штаты Америки назвали хорошим союзником более 38% опрошенных. В рейтинге дружелюбных народов далее следуют Германия и Беларусь, их считают дружелюбными по отношению к Украине более 30% опрошенных.

      Німеччина Білорусь
      Дружелюбные народы, по мнению украинцев

      Данные: Socis

      Полный выпуск "Вести. UA" – читайте здесь.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Статистика
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