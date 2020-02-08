Кого украинцы считают дружелюбными народами: детали в цифрах
Россия на своих медийных каналах рассказывает об узурпации власти и отсутствии верховенства в Украине. А себя агрессор считает дружелюбной страной, которая стремится к благополучию и миру. Какие еще страны украинцы считают дружелюбными по отношению к себе, а какие – враждебно настроенными – читайте дальше.
Безоговорочным лидером среди враждебно настроенных стран является Россия. Более 70% украинцев убеждены, что для РФ Украина – враг. А мысль о том, что Россия дружелюбно настроена к Украине разделяет лишь 6% граждан.
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На второй строчке враждебности – Венгрия. 12% считает, что венгры негативно настроены по отношению к Украине.
12% считает, что венгры плохо относятся к Украине
Более двух третей украинцев считают, что Польша дружелюбно относится к Украине.
Сколько украинцев считают, что поляки дружелюбные
Соединенные Штаты Америки назвали хорошим союзником более 38% опрошенных. В рейтинге дружелюбных народов далее следуют Германия и Беларусь, их считают дружелюбными по отношению к Украине более 30% опрошенных.
Дружелюбные народы, по мнению украинцев
Данные: Socis
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