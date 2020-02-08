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      Кого українці вважають дружніми народами: деталі у цифрах

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      Росія на своїх медійних каналах розповідає про узурпацію влади та відсутність верховенства в Україні. А себе агресор вважає дружньою країною, яка прагне добробуту та миру. Які ще країни українці вважають дружніми до себе, а які – вороже налаштованими – читайте далі.

      Беззаперечним лідером серед вороже налаштованих країн є Росія. Понад 70% українців переконані, що для РФ Україна – ворог. А думку про те, що Росія дружньо налаштована до України поділяє лише 6% громадян.

      Цікаво! Скільки російських видань незаконно ввезли в Україну: статистика за 2019 рік

      На другій сходинці ворожості – Угорщина. 12% вважає, що угорці негативно налаштовані до України.

      угощина-україна
      12% вважає, що угорці погано ставляться до України

      Понад дві третини українців вважають, що Польща дружньо ставиться до України.


      Скільки українців вважають, що поляки дружні

      Сполучені Штати Америки назвали хорошим союзником понад 38% опитаних.  У рейтингу дружніх народів далі йдуть Німеччина та Білорусь, їх вважають дружніми до України понад 30% опитаних.

      Німеччина Білорусь
      Дружні народи, на думку українців

      Дані: Socis

      Повний випуск "Вєсті. UA" – читайте тут.

      Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Статистика
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