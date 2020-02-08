Кого українці вважають дружніми народами: деталі у цифрах

Росія на своїх медійних каналах розповідає про узурпацію влади та відсутність верховенства в Україні. А себе агресор вважає дружньою країною, яка прагне добробуту та миру. Які ще країни українці вважають дружніми до себе, а які – вороже налаштованими – читайте далі.

Беззаперечним лідером серед вороже налаштованих країн є Росія. Понад 70% українців переконані, що для РФ Україна – ворог. А думку про те, що Росія дружньо налаштована до України поділяє лише 6% громадян.

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На другій сходинці ворожості – Угорщина. 12% вважає, що угорці негативно налаштовані до України.



12% вважає, що угорці погано ставляться до України

Понад дві третини українців вважають, що Польща дружньо ставиться до України.



Скільки українців вважають, що поляки дружні

Сполучені Штати Америки назвали хорошим союзником понад 38% опитаних. У рейтингу дружніх народів далі йдуть Німеччина та Білорусь, їх вважають дружніми до України понад 30% опитаних.



Дружні народи, на думку українців

Дані: Socis

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