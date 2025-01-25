Немец прожил под водой 120 дней и побил мировой рекорд

Немец Рудигер Кох установил новый мировой рекорд по продолжительности жизни под водой без нарушения герметичности. Он провел 120 дней на глубине 11 метров.

Он прожил это время в специальной капсуле неподалеку от Панамы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о рекорде Коха

Рудигер Кох, 59-летний аэрокосмический инженер из Германии, установил новый мировой рекорд по продолжительности жизни под водой без нарушения герметичности. Он провел 120 дней в подводной капсуле у побережья Панамы.

Рекорд был официально зафиксирован представителем Книги рекордов Гиннесса, который подтвердил, что Кох превзошел достижение американца Джозефа Дитури. Последний прожил 100 дней в подводном доме в лагуне Флориды.

Рудигер Кох прожил 120 дней под водой: смотрите видео

Кох назвал свой опыт "замечательным приключением" и отметил, что время, проведенное на глубине 11 метров, стало для него уникальным.

Это прекрасно, когда все успокаивается, темнеет, а море светится. Это невозможно описать, это надо почувствовать на себе,

– рассказал Кох о виде, открывающемся через иллюминаторы.

Празднуя завершение эксперимента, Кох поднял бокал шампанского, выкурил сигару и прыгнул в Карибское море. После этого его доставили на берег для праздничной вечеринки.

Рудигер Кох празднует достижение мирового рекорда: смотрите видео

Подводный дом площадью 30 квадратных метров был оснащен всем необходимым для жизни: кроватью, туалетом, телевизором, компьютером, интернетом и даже велотренажером. Электроэнергию обеспечивали солнечные панели, а доставка еды осуществлялась через трубу, которая также служила проходом для посетителей, в частности врача. Однако душевых условий в капсуле не было.

Эксперимент Рюдигера Коха призван продемонстрировать, что морская среда может стать пригодной для человеческого проживания.

Мы пытаемся доказать, что моря на самом деле являются жизнеспособной средой для экспансии человечества,

– сказал он.

Его жизнь под водой непрерывно фиксировали четыре камеры, которые также следили за состоянием его психического здоровья и доказывали, что Кох ни разу не поднимался на поверхность.