"Кокаиновые интеллектуалы", – Подоляк об обращении МИД России к ВОЗ о сдаче Украиной оружия

В Кремле решили обратиться к ВОЗ, чтобы Украину заставили сложить оружие и не сопротивляться так называемой "спецоперации". В Офисе Президента уже окрестили российских дипломатов "кокаиновыми интеллектуалами".

Вот что значит существенная зависимость от специальных стимуляторов – Подоляк

Соответствующее заявление в своих социальных сетях сделал замглавы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал обращение МИД России к ВОЗ с просьбой повлиять на Украину, чтобы та не сопротивлялась российской агрессии.

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Подоляк отметил абсурдность обращения российских дипломатов, которые хотят, чтобы украинцы согласились на насилие над ними.

То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, побьют, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать,

– написал заместитель главы ОП.

Он отметил, что это чистый российский абсурд и дипломатическая деменция. По словам Подоляка, международные связи России в ближайшее время ограничатся Беларусью и Эритреей.

"Вот что значит существенная зависимость от специальных стимуляторов. И вот что значит все большая международная изоляция. Скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями, в которых можно будет скулить: "Пусть они уже сложат оружие, ну, пожалуйста, иначе у нас ничего не получается", – добавил он.

Вместе с тем, заместитель Андрея Ермака считает, что в ВОЗ могут помочь Кремлю. Как сказал Подоляк, россиянам могут организовать коллективное психиатрическое обследование.

Цинические заявления России тормозят мирные переговоры

Михаил Подоляк в эфире канала "Рада" заявил, что такие заявления МИД России вредят переговорному процессу между Украиной и Россией, который приостановлен.

В частности, он обратил внимание на несуразность заявлений главы МИД России Сергея Лаврова о том, чтобы врачи сказали украинцам, чтобы те сложили оружие.

Какая адекватность? Какие переговоры могут быть с людьми, которые где-то находятся в другой вселенной?,

– заявил заместитель Ермака.

Подоляк подчеркнул, что переговорный процесс с Россией может идти в конструктивном русле, если в Кремле перестанут использовать стимуляторы, снизят агрессивность пропаганды и поймут последствия войны против Украины.

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