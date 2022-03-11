Одним из таких городов является Полтава. Там разместили сразу несколько билбордов, где обратились к московитам, которые попытаются зайти в город.

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Вместо хлеба и соли

11 марта обнародовали фото и видео этих рекламных бордов и они начали быстро получать огласку. На двух из обнародованных бордов обратились к орде на их языке:

"Х*й вам русские, а не Украина" – белыми буквами на черном фоне.

"Русский, тут водки нет, зато есть горілка " – на красно-черном фоне и с коктейлем Молотова (в народе – "Бандера-смузи").

Обычные полтавские билборды: смотрите видео

Однако жестче всего к захватчикам обратились уже на украинском. Этот борд сделали светлым и очень оптимистичным.

Коктейли есть – ждем мяса,

– иронизировали авторы.

Вероятно, этот билборд сделали те же люди, поскольку на нем идентичен рисунок желто-голубого коктейля Молотова.

Кстати – Оккупанты часто бросают технику и убегают: смотрите видео