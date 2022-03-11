Одним із таких міст, є Полтава. Там розмістили одразу кілька білбордів, де звернулися до московитів, які спробують зайти до міста.

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Замість хліба та солі

11 березня оприлюднили фото та відео цих рекламних площин і вони почали швидко набувати розголосу. На двох з оприлюднених бордів звернулися до орди їхньою мовою:

"Х*й вам русские, а не Украина" – білими буквами на чорному фоні.

"Русский тут водки нет, зато есть горілка" – на червоно-чорному тлі та з коктейлем Молотова (в народі – "Бандера-смузі").

Звичайні полтавські білборди: дивіться відео

Проте найжорсткіше до загарбників звернулися вже українською. Цей борд зробили світлим і вкрай оптимістичним.

Коктейлі є – чекаємо на м'ясо,

– написали автори.

Ймовірно, цей білборд зробили ті ж люди, оскільки на ньому ідентичний малюнок жовто-блакитного коктейлю Молотова.

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