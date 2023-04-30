"Надо уничтожать Одессу": в ОВА отреагировали на угрозы коллаборантки из Крыма
Во временно оккупированном Крыму, а именно – в Севастополе, вспыхнул пожар на нефтебазе из-за "хлопка". Местные предатели Украины начали истерить после этого и даже призвать к уничтожению Одессы.
В субботу, 29 апреля, на территорию временно оккупированного Крыма наведывался "хлопчатник", который вызвал пожар на нефтебазе и "угрозы" со стороны коллаборантов. В то же время Сергей Братчук – спикер Одесской ОВА – прокомментировал это в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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"Украинские тюрьмы открыты"
По словам спикера, в Крыму – действительно паника. В частности, в так называемых "властных кругах окупантов". Заявление депутата-предательницы Ольги Ковитиди – яркое этому подтверждение. Собственно, коллаборантка сказала, что "надо идти и уничтожать Одессу".
Вместе с тем представитель ОВА констатировал, что время справедливого наказания захватчиков близится. Они это прекрасно осознают, потому и паникуют.
Как отметил Братчук, если все же враг хочет жить в нормальных условиях – он может отправиться в украинские тюрьмы. Однако для этого нужно перед этим сдаться.
Более года назад мы говорили о том, что необходимо на территории временно оккупированного Крыма уже учиться соблюдать действующее украинское законодательство. То есть курить следует в отведенных на это местах. Видим, что эти призывы не привели к желаемому результату,
– также пошутил спикер.
Кроме того, Братчук добавил, что как раз из-за "неосторожного обращения с окурками" вспыхнул пожар вблизи Казачьей бухты в Севастополе.
Последствия "хлопка"
- В Генштабе ВСУ 30 апреля констатировали, после этого пожара российские военные начали бежать в отпуска. Важно, что бойцы "почему-то" хотят проводить их не в "курортном Крыму", а на материковой России.
- В то же время в Главном управлении разведки отмечали, что в результате этого "хлопка" было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн.
- Кроме того, известно, что после этого "инцидента" на Крымском мосту образовалась длинная пробка – то есть россияне начали убегать домой, когда поняли, что "конец" не за горами.