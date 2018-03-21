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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Кольченко выпустили из штрафного изолятора

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Александр Кольченко
Александр Кольченко / Фото из открытых источников

Политзаключенного Александра Кольченко выпустили из штрафного изолятора и отдали ему посылку.

Об этом сообщила челябинская правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

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"Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из ШИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле для того, кто понимает, насколько важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость", – написала она.

Напомним, 8 марта Кольченко отправили в ШИЗО.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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