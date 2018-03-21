Политзаключенного Александра Кольченко выпустили из штрафного изолятора и отдали ему посылку.

Об этом сообщила челябинская правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

Читайте также: Путин поручил проработать просьбу Собчак о помиловании Сенцова и Кольченко

"Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из ШИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле для того, кто понимает, насколько важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость", – написала она.

Напомним, 8 марта Кольченко отправили в ШИЗО.