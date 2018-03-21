Путин поручил проработать просьбу Собчак о помиловании Сенцова и Кольченко

Президент России Владимир Путин поручил администрации проработать просьбу экс-кандидата на пост президента Ксении Собчак о помиловании 16 человек.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Отметим, ранее на встрече Путина с соперниками по выборам президента России Собчак передала хозяину Кремля прошение о помиловании 16 человек, среди которых есть и незаконно осужденные в РФ украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", – сказал Песков.

К слову, ранее нардеп Украины Надежда Савченко заявила, что получила информацию о возможном освобождении украинских заложников в течение трех месяцев после выборов президента России.