Путін доручив опрацювати прохання Собчак про помилування Сенцова та Кольченка

Президент Росії Володимир Путін доручив адміністрації опрацювати прохання екс-кандидата на пост президента Ксенії Собчак про помилування 16 осіб.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, раніше на зустрічі Путіна з суперниками по виборах президента Росії Собчак передала господарю Кремля прохання про помилування 16 осіб, серед яких є й незаконно засуджені в РФ українці Олег Сенцов та Олександр Кольченко.

"Справді, такий список був Собчак переданий президенту, президент його прийняв і доручив своїй адміністрації опрацювати цей список", – сказав Пєсков.

До слова, раніше нардеп України Надія Савченко заявила, що отримала інформацію про можливе звільнення українських заручників протягом трьох місяців після виборів президента Росії.