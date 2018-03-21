Політв'язня Олександра Кольченка випустили з штрафного ізолятора і віддали йому посилку.

Про це сповістила челябінська правозахисниця Тетяна Щур у Facebook .

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"Маленька хороша новина. Кольченко випустили з ШІЗО і він, нарешті, отримав посилку. Насправді для того, хто розуміє, наскільки важливий за ґратами кожен вітамін і кожен предмет з волі, це велика гарна новина", – написала вона.

Нагадаємо, 8 березня Кольченка запроторили до ШІЗО.