Когда действовал мониторинг, превышение радиации было более чем в 7 раз, – Крамаренко о ЧАЭС
30 марта 2022 , 18:30Читати новину українською
В последний раз, когда действовал мониторинг, превышение радиации на ЧАЭС было более чем в 7 раз. Такие данные были по состоянию на 25 февраля.
В настоящее время система мониторинга не работает. Об этом рассказал глава Госагентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Евгений Крамаренко.
Важно Вопрос вывода войск России из ЧАЭС и ЗАЭС следует рассматривать на разных уровнях, – глава МАГАТЭ
Потому информации о превышении радиации нет.
Какая ситуация в Чернобыле
Крамаренко добавил, что станция питается из Белоруссии. На другой территории зоны отчуждения отсутствует электроснабжение.
Кроме ЧАЭС, в зоне есть ряд пунктов хранения радиоактивных отходов. Они не менее опасны, чем сама станция. Пока неизвестно, что происходит и там.