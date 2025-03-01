Об этом в субботу, 1 марта, сообщило Министерство обороны Украины, передает 24 Канал. В оборонном ведомстве также назвали потери россиян в живой силе и технике за прошлый месяц на фронте.

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Какая ситуация на фронте была в феврале

Согласно обнародованной информации, в течение февраля 2025 года на фронте зафиксировали 3 274 боевых столкновения. Этот показатель значительно меньше по сравнению с январем 2025, тогда количество боестолкновений достигало 5 087.

Также в феврале российская тактическая авиация сбросила более 3 522 управляемых авиационных бомб. Это количество значительно больше, чем в предыдущем месяце. В январе российские захватчики сбросили около 2,4 тысячи КАБов.

По данным Генштаба ВСУ, в течение февраля оккупанты понесли значительные безвозвратные и санитарные потери живой силы – 26 570 человек. Отмечают, что такое количество условно эквивалентно трем мотострелковым дивизиям.

За прошлый месяц украинские защитники поразили наибольшее количество автомобилей врага с начала широкомасштабного вторжения – 3 472 единицы автотранспорта и автоцистерн. Также уничтожили и поразили:

1 415 артсистем противника , их хватило бы на укомплектование более 78 артиллерийских дивизионов (в артдивизионе армии России – 18 стволов);

, их хватило бы на укомплектование более 78 артиллерийских дивизионов (в артдивизионе армии России – 18 стволов); 331 вражеский танк , это условно 10 вражеских танковых батальонов (в танковом батальоне армии России – 31 машина);

, это условно 10 вражеских танковых батальонов (в танковом батальоне армии России – 31 машина); 596 вражеских боевых бронированных машин, это условно количество ББМ для почти трех мотострелковых дивизий армии России.

К слову, по данным Deep State, в феврале 2025 года россияне оккупировали 192 квадратных километра, что свидетельствует о снижении темпов в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики отметили, что активность врага снизилась, но никуда не делась.