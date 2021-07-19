Количество новых больных коронавирусом в США выросло на 70% – Голос Америки

Количество новых случаев заражения на COVID-19 в США за последнюю неделю выросло примерно на 70%. В то же время летальных исходов увеличилось на 26%. Согласно статистике, примерно 97% из госпитализированных – не вакцинированы.

Штамм Дельта – доминантный. Именно он вызывает большинство новых заражений.

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Власти США заверили, что именно дезинформация о вакцинации, которую распространяют в социальных сетях, способствует росту смертельных случаев от инфекции.

Президент США Джо Байден отметил, что соцсети убивают людей.

Шпионский скандал вокруг Pegasus

Израильская фирма NSO Group разработала программу Pegasus, с помощью которой спецслужбы некоторых стран могли годами следить за журналистами, активистами и политиками. Такие данные опубликовали в журналистском расследовании "Проект Pegasus".

В Украину доставили вакцину Moderna

В Украину 19 июля привезли 2 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna. Эта вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. В США заверили, что продолжат помогать Украине в борьбе с коронавирусом.

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