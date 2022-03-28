Количество гуманитарной помощи Украине начинает уменьшаться, – замглавы Минздрава
Источник:Reuters
Уже больше месяца Россия уничтожает украинские города и убивает мирных людей в разных уголках Украины. Мир помогает не только санкциями, но и гуманитарной помощью, количество которой в последние дни несколько уменьшилось.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко.
Важно Гуманитарная помощь из Львова доставлена в Чернигов
Выступая на грузовом складе вблизи варшавского аэропорта имени Шопена при доставке медицинского оборудования при содействии благотворительной организации Direct Relief, Яременко сказал, что благодарен международному сообществу за оказанную помощь.
В грузе, направлявшемся в Украину, было все: от металлических кроватей до марли, ингаляторов от астмы и кислородных концентраторов. Но очень нужно было больше поддержки, добавил Яременко, призывая другие организации приобщиться к помощи Украине.
За последнюю неделю мы видим, что уровень гуманитарной поддержки несколько снизился. Мы надеемся, что это будет определенная пауза, чтобы найти новые ресурсы, и потому, что российская агрессия усиливается, и они бомбят мирных жителей,
– сказал он.
По данным ООН, война, которую развязала Россия против Украины, вызвала гуманитарный кризис и сделала беженцами примерно 10 миллионов человек, то есть почти четверть населения страны.
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