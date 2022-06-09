Количество кораблей оккупантов в Черном море уменьшилось, но угроза ракетных ударов сохраняется

Сейчас в Черном море находятся 4 корабля оккупантов. Несмотря на уменьшение количества вражеских судов, украинские военные предостерегают, что угроза ударов сохраняется.

В Черном море находится 3 надводных и 1 подводное российские суда. Они находятся в состоянии полной готовности к нанесению ракетных ударов по территории Украины.

В Черном море россияне учатся отражать противокорабельные ракеты и авиацию

Почти 3 десятка ракет готовы к удару

В оперативном командовании "Юг" отметили, что российские оккупанты держат свои суда на безопасной линии от берега и отрабатывают действия в условиях применения против них противокорабельных ракет и авиации. В частности, захватчики установили сухопутный зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" на корабельно-катерном складе.

В то же время 4 судна оккупантов находятся в море. Суммарно в этих кораблях размещены 28 крылатых ракет, готовых к запуску по территории Украины.

Однако наши воины призывают украинцев не паниковать, но и не игнорировать сирен, извещающих о воздушной тревоге.

Не поддавайтесь панике, по сигналам тревог действуйте уверенно и взвешенно, соблюдайте нормы и ограничения установленные в закрытых для посещения районах, не подвергайте себя опасности на подготовленных к противодесантной обороне участках побережья, проверяйте полученную информацию, доверяйте только достоверным источникам,

– отметили в ОК "Юг".

Россиян отбросили от украинских берегов

6 июня Министерство обороны сообщило, что Военно-морские силы ВСУ отбросили российских оккупантов на 100 километров от украинских берегов. Захватчики отогнали свои суда из-за ударов, которые наносили наши защитники и защитницы. Однако после этого угроза нанесения ракетных ударов, к сожалению, не исчезла, но Россия потеряла контроль над северо-западной частью Черного моря. Теперь это серая зона, которую не контролирует ни одна из сторон.

В настоящее время войска оккупантов пытаются вернуть себе контроль. Они начали активное развертывание береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на территориях временно оккупированных Крыма и Херсона. Также украинские разведчики уже несколько недель фиксируют развертывание дополнительных сил на временно захваченном острове Змеиный.

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