Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение омбудсмена в телеграмме.

Смотрите также Отсрочка от мобилизации с 1 апреля: какие категории военнообязанных могут ее получить

Жалоб на нарушения со стороны ТЦК стало больше

Омбудсман указал, что в 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК. Он добавил, что эта тенденция сохраняется.

"Всего за эти 2,5 месяца мы получили более 40 индивидуальных обращений о нарушениях на Харьковщине: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения", – рассказал Лубинец.

По его словам, каждый такой случай не остается без должного внимания: "я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека", – добавил он.

Лубинец отметил, что в последнее время в медиа размещены не менее 3 видео, где велосипедистов сбивают машиной и потом люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины.

Подчеркну, что такие действия недопустимы и требуют реагирования,

– подчеркнул омбудсмен.