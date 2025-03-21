Про це пише 24 Канал з посиланням на допис омбудсмана в телеграмі.

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Скарг на порушення з боку ТЦК побільшало

Омбудсман вказав, що у 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. Він додав, що ця тенденція зберігається.

"Загалом за ці 2,5 місяці ми отримали більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення", – розповів Лубінець.

За його словами, кожен такий випадок не залишається без належної уваги: "я і моя Представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", – додав він.

Лубінець зазначив, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.

Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування,

– наголосив омбудсман.