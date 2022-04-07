Количество обнаруженных тел растет с каждым днем, людей находят в парках и садах, – мэр Бучи

После шокирующих кадров из освобожденной Бучи спасатели продолжают находить тела местных жителей, убитых россиянами. В частности людей находят в парках и садах.

Об этом рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, с телами сейчас работают специалисты – криминалисты и правоохранители.

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Мэр Бучи говорит, что на вечер 7 апреля обнаружено 320 тел гражданских в городе.

Но количество обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому что их обнаруживают в приватных усадьбах, парках, скверах, где во время тишины просто прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растягивали,

– заявил Федорук.

Он добавил, что сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находят новые тела.

Люди погибали в основном из-за расстрелов. "Почти 90% – это поражения от пуль, а не осколочные", – говорит мэр Бучи.

Анатолий Федоров рассказал, что в Буче обнаружено три места, где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. Это территория предприятия "Украгроснаб", улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Променистый".

Мэр города говорит, что уже четвертый день специалисты занимаются зачисткой диверсантов и минирования, опасных элементов, которых очень много в Буче. Коммунальщики восстанавливают критическую инфраструктуру – прежде всего, поставки электричества, газа, воды.

К слову, в маленьких городах Киевщины после освобождения от оккупантов до сих пор жуткая картина. Правоохранители продолжают забирать тела людей с улиц. Какая ситуация после освобождения Бучи, Гостомеля и Ирпеня – смотрите ужасный репортаж с места происшествия.

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