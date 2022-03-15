Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил в мэрии о результатах ликвидации последствий атаки россиян на телебашню в Антополе.

Ранее Удар по телевышке возле Ровно: количество погибших выросло с 9 до 19 человек

Число погибших в результате авиаудара врага выросло

По словам Коваля, по состоянию на 15 марта, 14:00 жертвами обстрела россиянами телебашни стали 20 человек, еще 9 получили ранения.

На месте атаки российских захватчиков продолжают разбирать завалы.

Напомним, еще утром 15 марта была информация о 19 жертвах.

Обстрел телебашни возле Ровно

Недалеко от Ровно 14 марта, в 5:25 люди услышали звуки от взрывов . Над городом было видно 2 вспышки. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по местной телевизионной башне. После авианалета перестали работать теле- и радиовещание.