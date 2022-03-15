Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у мері про результати ліквідації наслідків атаки росіян на телевежу в Антополі.

Раніше Удар по телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла з 9 до 19 людей

Кількість загиблих внаслідок авіаудару ворога зросла

За словами Коваля, станом на 15 березня, 14:00 жертвами обстрілу росіянами телевежі стали 20 людей, ще 9 – отримали поранення.

На місці атаки російських загарбників продовжують розбирати завали.

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