Про те, що кількість жертв збільшилась до 19, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Він зазначив, що кількість травмованих наразі незмінна.

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Що відомо про обстріл

Неподалік Рівного, о 5:25 14 березня люди почули звуки від вибухів. Над містом було видно 2 спалахи. Згодом стало відомо, що росіяни завдали удар по місцевій телевізійній вежі. Після авіанальоту перестали працювати теле- та радіомовлення.

Загалом до ліквідації наслідків бомбардування залучили 15 одиниць спеціальної техніки ДСНС та 90 людей особового складу рятувальників.

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