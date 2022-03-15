О том, что количество жертв увеличилось до 19, сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль. Он отметил, что количество травмированных пока неизменное.

К теме Обстрел телебашни: до конца дня на Ровненщине пообещали восстановить покрытие Т2 и радио

Что известно об обстреле

Неподалеку Ровно, в 5:25 14 марта люди услышали звуки от взрывов. Над городом было видно 2 вспышки. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по местной телевизионной башне. После авианалета перестали работать теле- и радиовещание.

Всего к ликвидации последствий бомбардировки привлекли 15 единиц специальной техники ГСЧС и 90 человек личного состава спасателей.

Может заинтересовать – детали обстрела на Ровенщине: смотрите видео