Донбасс горит: в штабе ООС обратились к украинцам из-за стремительного роста количества пожаров
В июле-августе на территории Донбасса участились пожары. В штабе ООС забили тревогу: если не соблюдать меры безопасности, ситуация может стать критической. Отвечать за свои поступки будет каждый нарушитель.
В Донецкой и Луганской областях существенно возросло количество пожаров в лесах, степях и сельскохозяйственных угодьях. В зоне ООС заявили о высоком уровне пожарной опасности и опубликовали срочное обращение к украинцам в фейсбуке.
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Среди главных причин – небрежное обращение с огнем, засуха и жара.
В связи с этим командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и население соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работ на сельхозугодьях, не сжигать стерню, сухостой, мусор на приусадебных участках,
– отметили в обращении.
Только за минувшие сутки, 10 августа, спасатели Луганщины 13 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора.
Нарушителей будут беспощадно наказывать
За нарушение правил пожарной безопасности украинцы будут отвечать перед законом.
Штрафы для поджигателей сухой травы Верховная Рада увеличила в 18 раз:
- от 30 600 до 61 200 гривен – за загрязнения воздуха;
- от 91 800 до 153 000 гривен – за уничтожение или повреждение растений вокруг населенных пунктов и вдоль железных дорог;
- от 1 530 до 15 300 гривен – за нарушение требований пожарной безопасности в лесах;
- от 3 060 до 21 420 гривен – за сожжение растений или их остатков;
- от 6 120 до 30 600 гривен – за сожжение растений на территориях природно-заповедных фондов.