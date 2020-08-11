В июле-августе на территории Донбасса участились пожары. В штабе ООС забили тревогу: если не соблюдать меры безопасности, ситуация может стать критической. Отвечать за свои поступки будет каждый нарушитель.

В Донецкой и Луганской областях существенно возросло количество пожаров в лесах, степях и сельскохозяйственных угодьях. В зоне ООС заявили о высоком уровне пожарной опасности и опубликовали срочное обращение к украинцам в ​​фейсбуке.

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Среди главных причин – небрежное обращение с огнем, засуха и жара.

В связи с этим командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и население соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работ на сельхозугодьях, не сжигать стерню, сухостой, мусор на приусадебных участках,

– отметили в обращении.

Только за минувшие сутки, 10 августа, спасатели Луганщины 13 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора.

Нарушителей будут беспощадно наказывать

За нарушение правил пожарной безопасности украинцы будут отвечать перед законом.

Штрафы для поджигателей сухой травы Верховная Рада увеличила в 18 раз: