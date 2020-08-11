У липні-серпні на території Донбасу почастішали пожежі. У Штабі ООС забили тривогу: якщо не дотримуватися заходів безпеки, ситуація може стати критичною. Відповідати за свої вчинки буде кожен порушник.

У Донецькій та Луганській областях суттєво зросла кількість пожеж у лісах, степах та сільськогосподарських угіддях. В зоні ООС заявили про високий рівень пожежної небезпеки і опублікували термінове звернення до українців у фейсбуці.

Зверніть увагу Збитки від лісових пожеж на Луганщині: в Держлісагенстві назвали шокуючі цифри

Серед головних причин – недбале поводження з вогнем, посухи та спека.

У зв'язку з цим командування Об'єднаних сил закликає керівників державних лісових господарств, фермерів, власників агропідприємств та населення дотримуватися вимог пожежної безпеки під час санітарної рубки лісу, робіт на сільгоспугіддях, не спалювати стерню, сухостій, сміття на присадибних ділянках,

– наголосили у зверненні.

Лише за минулу добу, 10 серпня, рятувальники Луганщини 13 разів виїжджали на ліквідацію загоряння сухої трави та сміття.

Порушників нещадно каратимуть

За порушення правил пожежної безпеки українці відповідатимуть перед законом.

Штрафи для паліїв сухої трави Верховна Рада збільшила у 18 разів :