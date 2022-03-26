Количество ракетных ударов по Львову может участиться, – военный эксперт Жданов

По Львову 26 марта оккупанты нанесли несколько ракетных ударов, пока всего за десятки километров выступал Джо Байден. Таким образом, Кремль провоцирует НАТО.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Он убежден, что Владимир Путин стремится поднять ранг войны к "мировой", чтобы вовлечь НАТО.

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Говорится также о большой вероятности вступления белорусской армии в войну. Главной задачей перед вооруженными силами Беларуси могли бы быть Львов и Луцк, как пояснил Жданов.

Я не исключаю, что количество ракетных ударов по Львову может участиться, это будет выглядеть как подготовка к вторжению белорусской армии,

– заявил военный эксперт.

Еще одной вероятной причиной авиаударов по Львову 26 марта является то, что Львовщина остается территорией перемещения грузов и товаров. Кроме того, в области временно вынужденно проживают эвакуированные украинцы.

Поэтому враг может использовать такие удары для "принуждения" украинской власти к подписанию мирного соглашения на условиях Москвы.

Жданов про обстрелы во Львове: смотрите видео