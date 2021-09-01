Количество стихийных бедствий в мире значительно увеличилось: ученые назвали причину

Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло аж в 5 раз, утверждают во Всемирной метеорологической организации. Ученые объясняют такие явления изменением климата.

Правда, количество погибших в результате катаклизмов резко уменьшилось. Вероятно, это потому, что улучшились системы предупреждения.

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Сколько бедствий произошло за 50 лет

За последние десятилетия глобальная температура воздуха повысилась. Из-за этого возросло количество стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями.

В организации отметили, с 1970 по 2019 год в мире произошло более 11 тысяч природных бедствий.

Стихийные бедствия в мире: последние новости