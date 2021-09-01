Количество стихийных бедствий в мире значительно увеличилось: ученые назвали причину
1 сентября 2021 , 14:53Читати новину українською
Источник:BBC
Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло аж в 5 раз, утверждают во Всемирной метеорологической организации. Ученые объясняют такие явления изменением климата.
Правда, количество погибших в результате катаклизмов резко уменьшилось. Вероятно, это потому, что улучшились системы предупреждения.
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Сколько бедствий произошло за 50 лет
За последние десятилетия глобальная температура воздуха повысилась. Из-за этого возросло количество стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями.
В организации отметили, с 1970 по 2019 год в мире произошло более 11 тысяч природных бедствий.
Стихийные бедствия в мире: последние новости
- На горе Казбек со стороны Грузии 31 августа сошла огромная лавина, которая накрыла группу альпинистов. Ее размер был очень велик: 200 на 300 метров. В снежную ловушку попали 3 украинцев. Их эвакуировали вертолетом.
- США 29 августа накрыл мощный ураган Ида. С прибрежных территорий эвакуировали тысячи людей, но многие остались в эпицентре бедствия. Стихия вырывала деревья с корнями и разрушала дома. В результате река Миссисипи даже изменила направление течения.
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