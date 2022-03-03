Количество украинцев, возвращающихся из-за границы, только увеличивается: Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины сообщила о ситуации на западной границе на утро 3 марта 2022 года.

Сообщили, что за прошедшие сутки границу на въезд в Украину пересекли почти 14 тысяч наших земляков. Большинство из них – мужчины.

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"Это на две тысячи человек больше, чем 1 марта. Спасибо землякам, вернувшимся на Родину в сложное для нее время", – добавили в Государственной пограничной службе Украины.

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