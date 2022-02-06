Количество выявленных COVID-больных в Украине снизилось, но количество госпитализированных – нет

На выходных в Украине снижаются темпы тестирования на коронавирус. Таким образом за минувшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 27 851 новый случай COVID-19.

Известно, что среди новых пациентов 2 597 детей и 431 медработник. Несмотря на невысокое количество новых больных, вчера с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни госпитализировали 4 219 человек.

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К сожалению, еще 109 пациентов умерли. Выписали в связи с выздоровлением 6 089 человек.

Такой низкий прирост суточной заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. Вчера, 5 февраля, в стране провели 118 699 тестов на коронавирус различными методами, в частности методом ПЦР – 66 848 методом ИФА – 4 389 и 47 462 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Между тем в пятницу 4 февраля в стране провели 164 456 тестов. А в четверг 3 февраля, когда в Украине обнаружили рекордное количество новых больных, провели 174 221 тестирование на коронавирус.

Ситуация в регионах

Высокую смертность от коронавируса вчера зафиксировали в Киеве (+18), а также в Запорожской (+13) и Харьковской (+10) областях. Между тем больше всего больных обнаружили в Одесской области. За ней следует Хмельницкая область.

Суточный прирост новых больных по стране:

Город Киев – 2 298;

Винницкая область – 613;

Волынская область – 462;

Днепропетровская область – 1 289;

Донецкая область – 1 032;

Житомирская область – 1 773;

Закарпатская область – 523;

Запорожская область – 438;

Ивано-Франковская область – 1 201;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 326;

Луганская область – 318;

Львовская область – 1 572;

Николаевская область – 1 011;

Одесская область – 2 788;

Полтавская область – 486;

Ровенская область – 1 291;

Сумская область – 1 612;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 1 897;

Херсонская область – 797;

Хмельницкая область – 2 070;

Черкасская область – 583;

Черновицкая область – 777;

Черниговская область – 845.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 6 февраля 2022 года в Украине выявили 4 284 059 больных коронавирусом. 3 676 068 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 101 277 пациентов.

с начала пандемии в Украине провели 18 563 140 ПЦР-тестов для выявления вируса SARS-CoV-2.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канал