Количество выявленных COVID-больных в Украине снизилось, но количество госпитализированных – нет
Источник:Минздрав
На выходных в Украине снижаются темпы тестирования на коронавирус. Таким образом за минувшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 27 851 новый случай COVID-19.
Известно, что среди новых пациентов 2 597 детей и 431 медработник. Несмотря на невысокое количество новых больных, вчера с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни госпитализировали 4 219 человек.
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К сожалению, еще 109 пациентов умерли. Выписали в связи с выздоровлением 6 089 человек.
Такой низкий прирост суточной заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. Вчера, 5 февраля, в стране провели 118 699 тестов на коронавирус различными методами, в частности методом ПЦР – 66 848 методом ИФА – 4 389 и 47 462 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Между тем в пятницу 4 февраля в стране провели 164 456 тестов. А в четверг 3 февраля, когда в Украине обнаружили рекордное количество новых больных, провели 174 221 тестирование на коронавирус.
Ситуация в регионах
Высокую смертность от коронавируса вчера зафиксировали в Киеве (+18), а также в Запорожской (+13) и Харьковской (+10) областях. Между тем больше всего больных обнаружили в Одесской области. За ней следует Хмельницкая область.
Суточный прирост новых больных по стране:
- Город Киев – 2 298;
- Винницкая область – 613;
- Волынская область – 462;
- Днепропетровская область – 1 289;
- Донецкая область – 1 032;
- Житомирская область – 1 773;
- Закарпатская область – 523;
- Запорожская область – 438;
- Ивано-Франковская область – 1 201;
- Киевская область – 704;
- Кировоградская область – 326;
- Луганская область – 318;
- Львовская область – 1 572;
- Николаевская область – 1 011;
- Одесская область – 2 788;
- Полтавская область – 486;
- Ровенская область – 1 291;
- Сумская область – 1 612;
- Тернопольская область – 1 145;
- Харьковская область – 1 897;
- Херсонская область – 797;
- Хмельницкая область – 2 070;
- Черкасская область – 583;
- Черновицкая область – 777;
- Черниговская область – 845.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в стране
По состоянию на 6 февраля 2022 года в Украине выявили 4 284 059 больных коронавирусом. 3 676 068 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 101 277 пациентов.Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 18 563 140 ПЦР-тестов для выявления вируса SARS-CoV-2.