Количество тех, кто получает субсидии в Украине, может существенно уменьшиться: детали

Жилищные субсидии сейчас получают четыре миллиона украинцев. Помощь оказывают тем, кому за жилищно-коммунальные услуги приходится отдавать более 15% своего дохода. Однако с мая 2020 года порог расходов на коммуналку намерены увеличить.

Кроме этого, будут тщательно проверять претендентов на субсидию. Что еще изменится – выясняли журналисты 24 канала.

Обратите внимание! Как сэкономить электроэнергию в своих домах: простые советы

По новым правилам, получатели субсидий декларируют доходы всех членов семьи. Даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам. Таким образом государство отсеяло часть субсидиантов.

Руководитель управления социальной защиты Печерского района Ольга Мозговая объяснила: если это семья – муж и жена, то доходы сейчас плюсуются, независимо от того, проживают они в одном помещении или нет.

Были опасения, что значительно возрастет задолженность, но этого не произошло. Если же у человека задолженность более чем 340 гривен, действие субсидии прекращается,

– добавила она.

С недавних пор не предоставляют субсидию и безработным, не состоящих на учете. А также тем, кто имеет новое авто или был за границей более двух месяцев.

Что такое субсидия?Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

А с мая 2020 года планируют еще и увеличить порог расходов на коммуналку. То есть сейчас субсидии получают те, кто отдает за коммунальные услуги более 15% дохода. А с весны будут только те, кто отдает более 20%.

В профильном министерстве отметили: кошельки украинцев очень не опустеют. Мол, просто хотят сделать государственную помощь более адресной. Поэтому предоставлять ее только тем, кто действительно в этом нуждается, и тщательно изучать доходы претендентов.

По логике чиновников за монетизацию субсидий украинцы должны научиться экономить. Государство ежемесячно предоставляет каждому получателю определенную сумму и он сам решает, как ей распорядиться.

А вот принцип расчета субсидий не изменится: чем меньше доходы у домохозяйства, тем большую субсидию оно получает.



Правила по субсидиям / Инфографика 24 канала

На 2020 год на субсидии предусмотрели более 47 миллиардов гривен, на уровне этого года. И даже увеличение финансирования – не выход, заверили эксперты. Они советуют в корне изменить подход к оплате коммунальных услуг – платить вперед и равными частями.

Вернуться к системе абонплаты ежемесячных платежей. Часть домохозяйств уже не будет нуждаться в субсидии вообще, всем станет легче платить за коммунальные услуги, потому что они будут равномерные в течение всего года,

– отметил Борис Кушнирук, экономический эксперт.

Вернутся ли к такой системе – покажет время. А вот механизм начисления льгот на коммуналку, которые получают уязвимые категории населения, уже изменили.

Читайте также: Эпоха бедности должна закончиться: Гончарук о том, что будет с пенсиями и субсидиями в 2020-м

В ноябре 2019 года льготники впервые получат государственную поддержку деньгами. Через Сбербанк – на карточку или на почте или в других банках – наличными.