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      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Кількість тих, хто отримує субсидії в Україні, може суттєво зменшитися: деталі

      24

      Житлові субсидії наразі отримують чотири мільйони українців. Допомогу надають тим, кому за житлово-комунальні послуги доводиться віддавати понад 15% свого доходу. Проте з травня 2020 року поріг витрат на комуналку мають намір збільшити.

      Окрім цього, ретельніше перевірятимуть претендентів на житлову субсидію. Що ще зміниться – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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      За новими правилами, отримувачі субсидій декларують доходи всіх членів сім'ї. Навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами. У такий спосіб держава відсіяла частину субсидіантів.

      Керівник управління соціального захисту Печерського району Ольга Мозгова пояснила: якщо це сім'я – чоловік і дружина, то доходи зараз плюсуються, незалежно від того, проживають вони в одному приміщенні чи ні.

      Були побоювання, що значно зросте заборгованість, але цього не сталося. Якщо ж у людини заборгованість у понад 340 гривень, дія субсидії припиняється,
      – додала вона.

      Віднедавна не надають субсидію і безробітним, які не перебувають на обліку. А також тим, хто має нове авто або був за кордоном понад два місяці.

      Що таке субсидіяЦе цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

      А з травня 2020 року планують ще й збільшити поріг витрат на комуналку. Тобто нині субсидії отримують ті, хто віддає за комунальні послуги понад 15% доходу. А з весни будуть лише ті, хто віддає понад 20%.

      У профільному міністерстві наголосили: гаманці українців дуже не спорожніють. Мовляв, просто хочуть зробити державну допомогу більш адресною. Тож надаватимуть її лише тим, хто дійсно цього потребує, та ретельніше вивчатимуть доходи претендентів.

      За логікою посадовців через монетизацію субсидій українці мають навчитись економити. Держава щомісяця надає кожному отримувачу певну суму і він сам вирішує, як нею розпорядитися.

      А от принцип розрахунку субсидій не зміниться: чим менші доходи у домогосподарства, тим більшу субсидію воно отримує.

      Правила щодо субсидій
      Правила щодо субсидій / Інфографіка 24 каналу

      На 2020 рік на субсидії передбачили понад 47 мільярдів гривень, на рівні цього року. Та навіть збільшення фінансування – не вихід, запевнили експерти. Вони радять докорінно змінити підхід до оплати комунальних послуг – платити наперед і рівними частинами.

      Повернутися до системи абонплати щомісячних платежів. Частина домогосподарств вже не потребуватиме субсидії взагалі, всім стане легше платити за комунальні послуги, бо вони будуть рівномірні протягом всього року,
      – зазначив Борис Кушнірук, економічний експерт.

      Чи повернуться до такої системи – покаже час. А от механізм нарахування пільг на комуналку, які отримують вразливі категорії населення, вже змінили. 

      Читайте також: Епоха бідності має закінчитися – Гончарук про те, що буде з пенсіями та субсидіями у 2020-му

      У листопаді 2019 року пільговики вперше отримають державну підтримку грошима. Через Ощадбанк – на картку або на пошті чи в інших банках – готівкою.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Субсидії Комунальні послуги Кабінет Міністрів України Гроші Новини політики
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