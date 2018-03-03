Количество жертв непогоды в Европе перевалило за полсотни людей

Не только в Украине, но и странах Европы свирепствует зима. Там количество погибших от морозов выросло до 60 человек.

Об этом пишет BBC.

В Польше температура упала до рекордных 27 градусов мороза.

А в Великобритании объявили наивысший "красный" уровень опасности. По всей стране не работают аэропорты и железная дорога, тысячи школ закрыли из-за метели.

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В Ирландии непогода оставила людей без электричества. А в бельгийском Брюсселе отменили 130 авиарейсов. В некоторых городах снегопады настолько сильны, что техника не успевает расчищать дороги. Больше всего от морозов страдают бездомные и беженцы, которые не имеют возможности согреться.

К слову, 3 марта в Киеве в связи со сложными погодными условиями временно применили оперативное положение №2, которое касается расписания курсирования общественного транспорта.