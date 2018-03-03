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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кількість жертв негоди у Європі перевалила за півсотні людей

511 Читать новость на русском
Зима у Європі
Зима у Європі / ТСН

Не тільки в Україні, але й країнах Європи лютує зима. Там кількість загиблих від морозів зросла до 60 людей.

Про це пише BBC.

У Польщі температура впала до рекордних 27 градусів морозу.

А у Великій Британії оголосили найвищий "червоний" рівень небезпеки. По всій країні не працюють аеропорти та залізниця, тисячі шкіл закрили через заметілі.

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В Ірландії негода залишила людей без електрики. А у бельгійському Брюсселі скасували 130 авіарейсів. У деяких містах снігопади настільки сильні, що техніка не встигає розчищати дороги. Найбільше від морозів потерпають безхатьки і біженці, які не мають можливості зігрітись.

До слова, 3 березня у Києві у звʼязку із складними погодними умовами тимчасово застосували оперативне положення №2, яке стосується розкладу курсування громадського транспорту.

Теги: Жертви Погода Європа
Джерело: 24 Канал
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