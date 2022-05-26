Российским СМИ он поведал очень секретную информацию. Мол, Украина настолько любит хлопок, что наше государство просто не могло удержаться, чтобы не поставлять его в Россию и территорию временно оккупированного Крыма.

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Киев готовился атаковать даже Симферополь

Если же серьезно, то он, как и все прихвостные кафиров, намолел откровенных глупостей. В частности, то, что власти Киева еще до начала "спецоперации" планировали бить ракетами по России.

Объектов, которые должны пострадать от нашей атаки, должны быть четыре: Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону, а также Симферополь. А сами данные, божится Рогов, отнюдь не из пальца высосаны. Ими с ним поделились "источники из окружения Зеленского".

Мы решили немного подыграть риторике коллаборанта. На самом деле, логика была лишь в ракетном ударе по Ростову-на-Дону. Там где-то скрывается Виктор Янукович. Тот самый "легитимный", если вы забыли. А поскольку Россия активно "денацифицирует" поля, то наши военные вполне могли бы разобраться с пнями.

На самом же деле, в России и без нас хватает "хлопка". Взрывы раздаются на территории страны-агрессорки регулярно. И если бы действительно виновными у них были украинские военные, нам бы уже давно объявили войну. В Кремле все еще прикрываются бестолковой "спецоперацией".

Почему же случаются взрывы на болотах? А всё очень просто. Банальная небрежность и становится причиной того, что что-то и взлетает в воздух. Мы не исключаем, что это могут делать и сами жители России. По крайней мере, украинскую сторону почему-то не обвиняют в поджогах военкоматов коктейлями Молотова.

Что там по свежему "хлопку": последние новости

В начале мая росСМИ сообщали об очередных "хлопках" в Белгороде. Мол, очень громко случается "хлопок" на местах. Разумеется, это заставляет изрядно переживать местное население. Люди, которых не один месяц убеждают в том, что Украина вот-вот нападет на Россию, не знали, где себя дети.

Буквально через несколько дней "на прилавках появился свежий хлопок". И снова в том же Белгороде. Тогда в окрестностях города жители видели столбы дыма.

Вскоре легкая промышленность начала напрягать горожан. Так что в риторике местных изданий появилось еще одно магическое слово, "слои". Мол, летают они над ночным городом Белгорода.

А буквально вчера появилась информация о масштабных лесных пожарах на болотах . А в той же многострадальной области снова произошел "хлопок".

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