Російським ЗМІ він повідав страшенно секретну інформацію. Мовляв, Україна настільки любить бавовну, що наша держава просто не могла стриматися, щоб не постачати її до Росії та території тимчасово окупованого Криму.

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Київ готувався атакувати навіть Сімферополь

Якщо ж серйозно, то він, як і всі прихвосні окупантів, намолов відвертих дурниць. Зокрема те, що влада Києва ще до початку "спецоперації" планувала бити ракетами по Росії.

Об'єктів, які мали б постраждати від нашої атаки, мало б бути чотири: Бєлгород, Брянськ, Ростов-на-Дону, а також Сімферополь. А самі дані, божиться Рогов, аж ніяк не з пальця висмоктані. Ними з ним поділилися "джерела з оточення Зеленського".

Ми вирішили трішки підіграти риториці колаборанта. Насправді логіка була лише в ракетному ударі по Ростову-на-Дону. Там десь якраз переховується Віктор Янукович. Той самий "легітимний", якщо ви забули. А оскільки Росія активно "денацифіковує" поля, то наші військові цілком могли б розібратися з пеньками.

Насправді ж, в Росії і без нас вистачає "бавовни". Вибухи лунають на території країни-агресорки регулярно. І якби дійсно винними у них були українські військові, то нам би вже давно оголосили війну. Натомість у Кремлі все ще прикриваються недолугою "спецоперацією".

Чому ж трапляються вибухи на болотах? А все дуже просто. Банальна недбалість і стає причиною того, що щось та й злітає в повітря. Ми не виключаємо, що це можуть робити і самі мешканці Росії. Принаймні українську сторону чомусь не звинувачують у підпалах військкоматів коктейлями Молотова.

Що там по свіжій "бавовні": останні новини

На початку травня росЗМІ повідомляли про чергові "хлопки" у Бєлгороді. Мовляв, надзвичайно гучно трапляється "бавовна" на місцях. Ясна річ, що це змушує неабияк переживати місцеве населення. Люди, яких не один місяць переконують в тому, що Україна от-от нападе на Росію, не знали, де себе діти.

Буквально через кілька днів "на прилавках з'явилася свіжа бавовна". І знову в тому ж Бєлгороді. Тоді на околицях міста мешканці бачили стовпи диму.

Невдовзі легка промисловість почала напружувати містян. Тож у риториці місцевих видань з'явилося ще одне магічне слово, "шари". Мовляв, літають вони над нічним містом Бєлгорода.

А буквально вчора з'явилася інформація про масштабні лісові пожежі на болотах. А в тій самій багатостраждальній області знову сталася "бавовна".

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