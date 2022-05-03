Про це у своєму телеграмі розповів журналіст Сергій Лещенко. Він процитував одне з кремлівських ЗМІ, яке заявило, що був голосний "хлопок", схожий на звук середнього за силою вибуху.

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Росіяни панікують

За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, у Бєлгороді нібито вибухає газ. Місцеві мешканці починають панікувати й думають, що Україна веде проти них якісь наступальні дії. Також Геращенко опублікував відео з вибухами у місті.

У Бєлгороді знову щось трапилось: дивіться відео

Про неспокійну ніч у російському Бєлгороді також написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він опублікував 2 відео, на яких чутно вибухи. Від гучного звуку спрацьовує сигналізація.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

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