Об этом в телеграме рассказал журналист Сергей Лещенко. Он процитировал одно из кремлевских СМИ, заявившее, что был громкий "хлопок", похожий на звук среднего по силе взрыва.

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Россияне паникуют

По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенка, в Белгороде якобы взрывается газ. Местные жители начинают паниковать и думают, что Украина ведет против них какие-то наступательные действия. Также Геращенко опубликовал видео с взрывами в городе.

В Белгороде снова что-то случилось: смотрите видео

О беспокойной ночи в российском Белгороде также написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко . Он опубликовал 2 видео, на которых слышны взрывы. От громкого звука срабатывает сигнализация.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)

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